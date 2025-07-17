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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски 16 июля, из-за чего была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Объявлена угроза Цунами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски 16 июля, из-за чего была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По информации специалистов, эпицентр сейсмического события находился в 87 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Глубина очага составила 20,1 километра. «В связи с землетрясением объявлена угроза цунами для прибрежных районов», — уточнили в USGS.

В ведомстве отметили, что информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Местные власти и службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности. Жителей прибрежных населенных пунктов призывают соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.

Ранее в этом месяце землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов Филиппин. Тогда угрозы цунами объявлено не было, напоминает RT.