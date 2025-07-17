Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски

В ведомстве отметили, что информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Местные власти и службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности. Жителей прибрежных населенных пунктов призывают соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.