Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По словам правоохранителей, около 23.00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка. При этом участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских.
«В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими будет проведена проверка с последующим принятием решения в соответствии с законом.