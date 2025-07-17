Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы

По словам правоохранителей, около 23.00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка. При этом участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских.