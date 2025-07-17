Сирены цунами включили в Олд-Харборе на Аляске после сильного землетрясения

Кадры, опубликованные очевидцами в социальных сетях, зафиксировали тревожный вой сирен в городе. Службы экстренной помощи уже мобилизованы и готовятся к возможному удару стихии, которая, по прогнозам, может обрушиться на полуостров в ближайшее время.