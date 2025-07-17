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Сирены цунами включили в Олд-Харборе на Аляске после сильного землетрясения

В прибрежном городе Олд-Харбор, расположенном на Аляске, прозвучали сирены цунами, предупреждающие жителей о возможной опасности. Причиной тревоги стало мощное землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее вблизи Алеутских островов.

Источник: Life.ru

Местные жители запечатлели на видео вой сирен, предупреждающих о возможных цунами. Видео © Х / ty_murrel.

Кадры, опубликованные очевидцами в социальных сетях, зафиксировали тревожный вой сирен в городе. Службы экстренной помощи уже мобилизованы и готовятся к возможному удару стихии, которая, по прогнозам, может обрушиться на полуостров в ближайшее время.

Национальный центр предупреждения о цунами оперативно выпустил сводку для ряда прибрежных районов Аляски, попросив жителей немедленно эвакуироваться на возвышенности и следить за новой информацией от властей. Повышенные меры безопасности введены в городах Колд-Бей, Сэнд-Пойнт и Кадьяк. По сообщениям местных СМИ, жителям некоторых зон, особенно в Сэнд-Пойнте, дали приказ срочно покинуть дома ради собственной безопасности.

Власти призвали население сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным афтершокам.

Ранее Life.ru писал, что огромный айсберг угрожает рыбацкому посёлку в Гренландии. Таяние такой глыбы льда может вызвать гигантские волны, похожие на цунами.