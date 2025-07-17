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Игорь Нестеров, тренер Поветкина, погиб на боевом задании

Игорь Нестеров, бывший тренер и близкий друг олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина, погиб во время выполнения боевого задания в Африке. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.

Игорь Нестеров, бывший тренер и близкий друг олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина, погиб во время выполнения боевого задания в Африке. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.

Нестеров входил в команду Поветкина, работая его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. В заявлении компании его называют «одним из ближайших друзей» чемпиона, а его уход — «большой утратой для всей боксерской семьи».

— Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами… Покойся с миром, Кабан… Память о тебе навсегда останется с нами, — говорится в сообщении.

Поветкин, 45-летний олимпийский чемпион 2004 года и чемпион мира 2003 года, завершил профессиональную карьеру в 2021 году.