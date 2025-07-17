Опубликован отчет о работе Boeing 787−8 перед его падением: результаты неожиданные

Никаких проблем с переключателями управления подачей топлива на самолетах Boeing 787−8 авиакомпания Air India не выявила. По данным телеканала NDTV, ранее неисправность системы рассматривалась как причина крушения воздушного судна в штате Гуджарат, Индии, 12 июня.
Отчет специалистов опубликован на прошлой неделе. В нем отмечается, что перед самим ЧП механизмы подачи топлива в двигателе отключились. Данный сбой и стал причиной неразберихе в кабине пилотов.
«Компания Air India завершила профилактические проверки механизма блокировки переключателя управления подачей топлива на всех своих самолетах Boeing 787−8 и не обнаружила никаких проблем», — сообщает авиаперевозчик.
Как KP.RU писал ранее, командир экипажа самолета Boeing 787 Dreamliner, который разбился в жилом районе в Индии, перед крушением пытался сообщить диспетчерам о возможной катастрофе. Он также успел подать сигнал бедствия перед падением.