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Опубликован отчет о работе Boeing 787−8 перед его падением: результаты неожиданные

Компания Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения.

Источник: Комсомольская правда

Никаких проблем с переключателями управления подачей топлива на самолетах Boeing 787−8 авиакомпания Air India не выявила. По данным телеканала NDTV, ранее неисправность системы рассматривалась как причина крушения воздушного судна в штате Гуджарат, Индии, 12 июня.

Отчет специалистов опубликован на прошлой неделе. В нем отмечается, что перед самим ЧП механизмы подачи топлива в двигателе отключились. Данный сбой и стал причиной неразберихе в кабине пилотов.

«Компания Air India завершила профилактические проверки механизма блокировки переключателя управления подачей топлива на всех своих самолетах Boeing 787−8 и не обнаружила никаких проблем», — сообщает авиаперевозчик.

Как KP.RU писал ранее, командир экипажа самолета Boeing 787 Dreamliner, который разбился в жилом районе в Индии, перед крушением пытался сообщить диспетчерам о возможной катастрофе. Он также успел подать сигнал бедствия перед падением.