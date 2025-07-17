Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взяточничестве

В получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное получение услуг обвиняется директор владимирского областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. Как сообщили в региональном Следкоме, возбуждено и уже расследуется уголовное дело. Размер взятки не указывается.
Установлено, что в конце января — начале февраля 2025 года фигурант получил определенную сумму от бизнесмена, который оказывал услуги иностранцам, за действия в интересах представляемых им мигрантов.
«До июля 2025 года фигурант обеспечивал выдачу приезжим талонов для получения услуг в ускоренном порядке, а также давал подчиненной указания оказывать данным лицам услуги вне очереди», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Подчеркивается, что обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. В настоящее время он отправлен под домашний арест.
Как KP.RU писал ранее, Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу замгубернатора Владимирской области Александра Ремиги. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ремига проведет в следственном изоляторе один месяц и тридцать дней.