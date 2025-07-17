Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взяточничестве

Как KP.RU писал ранее, Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу замгубернатора Владимирской области Александра Ремиги. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ремига проведет в следственном изоляторе один месяц и тридцать дней.