Полицейские взялись за участников массовой драки в Москве

По словам очевидцев, в драке участвовали десятки человек.
Полиция Москвы начала проверку после массовой драки на Литовском бульваре, которая произошла поздно вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«По словам правоохранителей, около 23:00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка», — передают РИА Новости. Нарушители успели скрыться до приезда полиции.
Массовая драка в московском районе Ясенево произошла вечером 16 июля. Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. Всех участников конфликта разыскивает полиция.