Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские взялись за участников массовой драки в Москве

Полиция Москвы начала проверку после массовой драки на Литовском бульваре, которая произошла поздно вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По словам очевидцев, в драке участвовали десятки человек.

Полиция Москвы начала проверку после массовой драки на Литовском бульваре, которая произошла поздно вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По словам правоохранителей, около 23:00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка», — передают РИА Новости. Нарушители успели скрыться до приезда полиции.

Массовая драка в московском районе Ясенево произошла вечером 16 июля. Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. Всех участников конфликта разыскивает полиция.