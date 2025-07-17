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Полиция разыскивает участников массовой драки на юго-западе Москвы

В районе Ясенево в Москве произошла драка у жилого дома, в полицию поступил ряд обращений.

Источник: Комсомольская правда

На Литовском бульваре в Москве произошла массовая драка. В полицию поступил ряд обращений. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия. Об этом KP.RU рассказали в УВД Юго-Западного округа Москвы.

Отмечается, что обращения начали поступать в 23:00 16 июля. По данным правоохранителей, участники драки покинули место инцидента до прибытия полицейских. Сейчас их разыскивают.

«В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения», — сообщили в правоохранительных органах.

В Германии тем временем выдали ордера на арест граждан РФ или проживающих в России подозреваемых. Они обвиняются в якобы проведении хакерской атаки.