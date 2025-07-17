Полиция разыскивает участников массовой драки на юго-западе Москвы

«В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения», — сообщили в правоохранительных органах.