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В аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения

Подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

В калужском аэропорту «Грабцево» временно ограничены взлёты и посадки воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, ограничения касаются как приёма, так и выпуска рейсов.

Как уточнил Кореняко, подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений и причинах их введения дополнительно не сообщается.

Ранее стало известно, что аэропорт Геленджика, закрытый из соображений безопасности с февраля 2022 года, возобновит работу в скором времени.