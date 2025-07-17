В аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения

В калужском аэропорту «Грабцево» временно ограничены взлёты и посадки воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Согласно опубликованной информации, ограничения касаются как приёма, так и выпуска рейсов.
Как уточнил Кореняко, подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений и причинах их введения дополнительно не сообщается.
Ранее стало известно, что аэропорт Геленджика, закрытый из соображений безопасности с февраля 2022 года, возобновит работу в скором времени.