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Губернатор Анохин: один человек пострадал при атаке украинского БПЛА в Смоленской области

ВСУ при помощи беспилотников атаковали Смоленскую область.

ВСУ при помощи беспилотников атаковали Смоленскую область. В результате налета БПЛА пострадал один человек, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силы ПВО Минобороны России сбили еще один беспилотник. В результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект», — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Пострадавший сейчас находится под наблюдением медиков. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее Анохин сообщал еще о двух сбитых силами противовоздушной обороны вражеских беспилотниках. Атака была отражена вечером в среду, 16 июля.

Кроме того, ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгород. В результате налета БПЛА погиб один человек, еще пять получили ранения.

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