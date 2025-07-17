Двум детям из Каслей выплатили компенсации после нападения собак

Агрессивные животные, атакующие граждан, являются давно известной проблемой. Регулярно проводятся отловы, а для пострадавших добиваются выплат. Компенсацию нанесённого урона смогла выбить для двух детей Каслинская прокуратура.
Как уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ребята восьми и десяти лет в феврале и апреле текущего года подверглись нападению собак. Агрессивные животные сильно искусали ноги юных россиян. Факт получения травм был зафиксирован правоохранительными органами.
Прокуратура Каслей провела проверку, по результатам которой было составлено обращение в суд. С администрации города затребовали компенсацию для пострадавших. Иск был удовлетворён в полном объёме. Каждый из детей получил по 85 тысяч рублей.