Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум детям из Каслей выплатили компенсации после нападения собак

Агрессивные собаки, атакующие граждан, являются давно известной проблемой.

Источник: РИА "Новости"

Агрессивные животные, атакующие граждан, являются давно известной проблемой. Регулярно проводятся отловы, а для пострадавших добиваются выплат. Компенсацию нанесённого урона смогла выбить для двух детей Каслинская прокуратура.

Как уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ребята восьми и десяти лет в феврале и апреле текущего года подверглись нападению собак. Агрессивные животные сильно искусали ноги юных россиян. Факт получения травм был зафиксирован правоохранительными органами.

Прокуратура Каслей провела проверку, по результатам которой было составлено обращение в суд. С администрации города затребовали компенсацию для пострадавших. Иск был удовлетворён в полном объёме. Каждый из детей получил по 85 тысяч рублей.