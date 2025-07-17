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Губернатор Анохин сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА на Смоленскую область

Ночью 17 июля силами ПВО сбит БПЛА в Смоленской области, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

Украинский дрон ликвидировали над Смоленской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

По его данным, в регионе также поврежден гражданский объект. Губернатор призвал жителей к спокойствию. Он порекомендовал следовать правилам безопасности и не подходить к окнам.

«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — уведомил Василий Анохин.

Боевики ВСУ атаковали также Липецкий, Брянский, Орловский и Белгородский регионы. Всего вечером 16 июля ликвидировали более 48 украинских дронов. Из них 29 беспилотников сбиты над Белгородской областью.

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