Губернатор Анохин сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА на Смоленскую область

Украинский дрон ликвидировали над Смоленской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.
По его данным, в регионе также поврежден гражданский объект. Губернатор призвал жителей к спокойствию. Он порекомендовал следовать правилам безопасности и не подходить к окнам.
«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — уведомил Василий Анохин.
Боевики ВСУ атаковали также Липецкий, Брянский, Орловский и Белгородский регионы. Всего вечером 16 июля ликвидировали более 48 украинских дронов. Из них 29 беспилотников сбиты над Белгородской областью.