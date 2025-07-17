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У берегов Аляски объявлена угроза цунами после землетрясения

Близ Алеутских островов на Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Аляски, в районе Алеутских островов, зафиксировано мощное землетрясение, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

По данным Геологической службы страны, подземные толчки произошли в 20:37 по всемирному времени (23:37 мск) примерно в 88 километрах к югу от города Сэнд-Поинт, где проживает около 1060 человек.

Эпицентр находился на глубине 20 километров, а магнитуда составила 7,3. В связи с этим объявлена угроза цунами для восточной части Алеутских островов. Сведений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в 50 городах на юго-востоке Испании, в том числе на популярных курортах.