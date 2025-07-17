Крупнейший производитель водки прекратил отгрузки из-за хакерской атаки

Компанию атаковала скоординированная группа хакеров.
Производитель водки Beluga и «Беленькая» (Novabev Group) приостановил отгрузку продукции и оформление заказов из-за масштабной кибератаки. Об этом сообщили представители двух федеральных розничных сетей, информацию подтвердили представители компании.
«Группа подверглась беспрецедентной кибератаке. Это была масштабная и скоординированная акция хакеров, в результате которой нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры», — на заявление производителя алкоголя ссылаются «Ведомости».
В компании уточнили, что злоумышленники потребовали денежное вознаграждение. Но выплата противоречит политике группы. Сейчас над восстановлением систем работают лучшие специалисты и внешние эксперты.
Сбой в работе затронул также фирменную розничную сеть «Винлаб», принадлежащую Novabev Group. С 14 июля покупка товаров как онлайн, так и в магазинах стала невозможна по техническим причинам. Клиенты из разных регионов подтверждают, что точки сети закрыты и не обслуживают клиентов. Точные сроки восстановления работы сервисов компания пока не называет.
В июне россияне столкнулись с массовыми сбоями в интернете. Киберпреступники нарушили функционал многих сервисов и платформ. По данным Совбеза РФ, за прошлый год на критическую инфраструктуру страны совершили более 208 тысяч кибератак, пишет RT.