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Крупнейший производитель водки прекратил отгрузки из-за хакерской атаки

Производитель водки Beluga и «Беленькая» (Novabev Group) приостановил отгрузку продукции и оформление заказов из-за масштабной кибератаки. Об этом сообщили представители двух федеральных розничных сетей, информацию подтвердили представители компании.

Компанию атаковала скоординированная группа хакеров.

Производитель водки Beluga и «Беленькая» (Novabev Group) приостановил отгрузку продукции и оформление заказов из-за масштабной кибератаки. Об этом сообщили представители двух федеральных розничных сетей, информацию подтвердили представители компании.

«Группа подверглась беспрецедентной кибератаке. Это была масштабная и скоординированная акция хакеров, в результате которой нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры», — на заявление производителя алкоголя ссылаются «Ведомости».

В компании уточнили, что злоумышленники потребовали денежное вознаграждение. Но выплата противоречит политике группы. Сейчас над восстановлением систем работают лучшие специалисты и внешние эксперты.

Сбой в работе затронул также фирменную розничную сеть «Винлаб», принадлежащую Novabev Group. С 14 июля покупка товаров как онлайн, так и в магазинах стала невозможна по техническим причинам. Клиенты из разных регионов подтверждают, что точки сети закрыты и не обслуживают клиентов. Точные сроки восстановления работы сервисов компания пока не называет.

В июне россияне столкнулись с массовыми сбоями в интернете. Киберпреступники нарушили функционал многих сервисов и платформ. По данным Совбеза РФ, за прошлый год на критическую инфраструктуру страны совершили более 208 тысяч кибератак, пишет RT.