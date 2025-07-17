Крупнейший производитель водки прекратил отгрузки из-за хакерской атаки

Сбой в работе затронул также фирменную розничную сеть «Винлаб», принадлежащую Novabev Group. С 14 июля покупка товаров как онлайн, так и в магазинах стала невозможна по техническим причинам. Клиенты из разных регионов подтверждают, что точки сети закрыты и не обслуживают клиентов. Точные сроки восстановления работы сервисов компания пока не называет.