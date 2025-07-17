Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анохин: при атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Источник: Аргументы и факты

В Смоленской области сбит очередной украинский беспилотник, сообщает губернатор региона Василий Анохин.

По предварительным данным, один человек получил ранения из-за падения обломков, также зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Пострадавшему предоставляется медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Белгородской области беспилотник украинских вооружённых сил нанёс удар по жилому дому в селе Прицепиловка Корочанского района.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше