Анохин: при атаке украинского БПЛА в Смоленской области пострадал человек

В Смоленской области сбит очередной украинский беспилотник, сообщает губернатор региона Василий Анохин.
По предварительным данным, один человек получил ранения из-за падения обломков, также зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Пострадавшему предоставляется медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.
Ранее в Белгородской области беспилотник украинских вооружённых сил нанёс удар по жилому дому в селе Прицепиловка Корочанского района.
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