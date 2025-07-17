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ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве в ночь на 17 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин.

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве в ночь на 17 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале.

В течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени 16 июля, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 самолетных беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщает Министерство обороны РФ. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Белгородской областью, также атаки были отражены в Брянской и Липецкой областях. Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадали водитель и пассажир автобуса, напоминает «Национальная служба новостей».

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