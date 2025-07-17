ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

В течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени 16 июля, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 самолетных беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщает Министерство обороны РФ. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Белгородской областью, также атаки были отражены в Брянской и Липецкой областях. Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадали водитель и пассажир автобуса, напоминает «Национальная служба новостей».