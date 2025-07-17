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Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы.

Накануне стало известно, что в Белгороде после атаки украинских беспилотников число жертв увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.

Также стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа.

Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.

За ночь 16 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь вражеских дронов над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями.

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