Жителей Цхинвала призвали не открывать окна из-за аварии на АЗС

Министерство внутренних дел Южной Осетии обратилось к жителям районов, прилегающих к месту аварии на автозаправочной станции в Цхинвале, с призывом не покидать дома и не открывать окна. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стала утечка газа в результате разгерметизации цистерны, в результате чего один человек был госпитализирован в республиканский медицинский центр.