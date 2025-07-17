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Жителей Цхинвала призвали не открывать окна из-за аварии на АЗС

Меры предосторожности направлены на обеспечение безопасности населения.

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел Южной Осетии обратилось к жителям районов, прилегающих к месту аварии на автозаправочной станции в Цхинвале, с призывом не покидать дома и не открывать окна. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стала утечка газа в результате разгерметизации цистерны, в результате чего один человек был госпитализирован в республиканский медицинский центр.

По официальным данным, пострадавшей оказалась 58-летняя жительница дома на улице 8 Июня, которая была доставлена в больницу после происшествия на АЗС «Луч». МВД подчеркнуло, что меры предосторожности направлены на обеспечение безопасности населения, и рекомендовано оставаться в помещениях до завершения аварийных работ.

Также сообщается, что движение транспорта в районе происшествия временно ограничено. На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые мероприятия для устранения последствий утечки и предотвращения возможных рисков.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 29 человек, среди которых полицейские и пожарные, получили ранения в результате двух взрывов на АЗС в итальянском Риме.