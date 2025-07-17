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Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к Москве

Два дрона ВСУ уничтожили в Московском регионе ночью 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ попытались атаковать Москву в ночь на 17 июля. По данным мэра города Сергея Собянина, дроны успешно ликвидированы. Об этом он оповестил в личном Telegram-канале.

Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующее уведомление поступило 17 июля, в 02:23 по Москве.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр Москвы.

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