Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к Москве

Боевики ВСУ попытались атаковать Москву в ночь на 17 июля. По данным мэра города Сергея Собянина, дроны успешно ликвидированы. Об этом он оповестил в личном Telegram-канале.
Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующее уведомление поступило 17 июля, в 02:23 по Москве.
«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр Москвы.