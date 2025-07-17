Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящее время оперативные службы работают на месте падения обломков для ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.
Также стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа.
Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.