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Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В настоящее время оперативные службы работают на месте падения обломков для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

Также стало известно, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа.

Также стало известно, что в среду, 16 июля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 40 вражеских беспилотников (БПЛА) самолетного типа.

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