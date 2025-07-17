В Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом. Онлайн-трансляция

БПЛА влетел в жилой дом.
В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского. Об этом сообщают очевидцы.
В результате происшествия повреждены фасад здания и несколько квартир, а обломки упали на припаркованные у дома автомобили. Информации о пострадавших нет, пишет Shot. URA.RU начинает онлайн-трансляцию.
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