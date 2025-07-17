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Силы ПВО сбила украинский дрон над Смоленском, есть пострадавший

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что силы ПВО Министерства обороны России уничтожили один БПЛА, летевший в направлении региона.

По предварительным данным, при падении обломков пострадал один человек и получил незначительные повреждения гражданский объект. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

— Прошу вас сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности! Не подходите к окнам и избегайте открытых пространств. Вся дополнительная информация о развитии ситуации будет появляться в моих соцсетях, — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что в Белгороде после атаки украинских беспилотников число жертв увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Белгород погиб мужчина, а также пострадали пять человек — две женщины и трое мужчин с осколочными ранениями.

Также сообщалось, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени было уничтожено восемь вражеских БПЛА самолетного типа.

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