В Жигалово осудили пятерых мужчин за погром на стройке

В Жигаловском районе суд вынес приговор пятерым местным жителям в возрасте от 28 до 36 лет за массовую драку и уничтожение имущества подрядной организации. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, конфликт произошел 4 марта 2024 года на стройплощадке детских образовательных учреждений в поселке Жигалово.
— Мужчины, недовольные поведением рабочих, ворвались на территорию общежития и стройки, избивали сотрудников подручными предметами — арматурой, деревянными палками и гидравлическим шлангом. Они разбили оконные стеклопакеты, входные двери, повредили оргтехнику в административном помещении, причинив ущерб более чем на миллион рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Во время расследования, которое вели следователи ГУ МВД, у одного из зачинщиков изъяли незаконно хранившийся револьвер. Суд признал всех пятерых виновными по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и хранении оружия.
Организатор и двое участников получили реальные сроки от 1,8 года до 3,5 лет колонии общего режима. Еще двое были приговорены к условному наказанию 1,2 года и 1,7 года с испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с осужденных в солидарном порядке более 1,2 млн рублей в пользу пострадавшей компании.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стрельба между взрослыми произошла в детском лагере на Ольхоне.