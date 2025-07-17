В Жигалово осудили пятерых мужчин за погром на стройке

Организатор и двое участников получили реальные сроки от 1,8 года до 3,5 лет колонии общего режима. Еще двое были приговорены к условному наказанию 1,2 года и 1,7 года с испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с осужденных в солидарном порядке более 1,2 млн рублей в пользу пострадавшей компании.