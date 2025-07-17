WSJ: в США считают, что командир разбившегося Boeing 787 выключил подачу топлива

12 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: «Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?» На что получил ответ: «Я этого не делал».