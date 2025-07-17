WSJ: в США считают, что командир разбившегося Boeing 787 выключил подачу топлива

По их информации, на вину капитана указывает запись диалога между пилотами, в которой второй пилот выразил удивление и запаниковал, в то время как командир судна сохранял спокойствие.
12 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: «Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?» На что получил ответ: «Я этого не делал».
Газета подчеркивает, что AAIB не указала, кто из пилотов спрашивал о выключенных переключателях.
Расследование продолжается. Ожидается, что дальнейшие выводы будут опубликованы в окончательном отчете. На данном этапе бюро не выявило проблем с топливными переключателями в самолетах этой серии и не выдвинуло никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787−8.
12 июня Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India после взлета рухнул на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. При крушении погибли 275 человек — 241 находился на борту, еще 34 человека погибли на земле.