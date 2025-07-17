Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

В Воронеже украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом стало известно в четверг, 17 июля.
Инцидент произошел в районе улицы Айвазовского. По словам очевидцев, сначала раздался сильный грохот, а затем начал распространяться густой дым.
БПЛА повредил верхние этажи здания, а его обломки вместе с фрагментами фасада обрушились на припаркованные внизу автомобили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проводят необходимые мероприятия, передает Telegram-канал Mash.
В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля сработала система ПВО. Как сообщают местные жители, в Ленинском районе города прогремело не менее четырех мощных взрывов. Очевидцы сообщили, что от ударных волн дрожали оконные стекла в домах, а в ночном небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, российские ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА.