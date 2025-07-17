Командир с позывным Сава: показания пленного танкиста помогли разгромить ВСУ

Ранее российские военные уже сообщали об успешном уничтожении украинской бронетехники с помощью FPV-дронов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В частности, подразделения группировки «Запад» ликвидировали пикап и бронемашину «Snatch» ВСУ, а также атаковали технику в районе Константиновки, используя беспилотники «Рубикон».