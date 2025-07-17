В Приморье в водах у турбаз заметили трехметровую акулу

В Приморском крае возле туристических баз была замечена акула длиной около трёх метров, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Хищник появился в водах Уссурийского залива незадолго до открытия пляжного сезона. Местные жители заметили акулу и сняли её на видео в бухте Андреева.
По данным Telegram-канала, расстояние от места обнаружения до Владивостока по прямой составляет всего 30 километров.
Ранее, 7 июля, сообщалось о крупной сельдевой акуле.
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