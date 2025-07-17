В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прокурор Морен Коми, занимавшаяся делами скандального рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была уволена из прокуратуры Манхэттена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
«Министерство юстиции США в среду уволило Морен Коми из прокуратуры южного округа Нью-Йорка, где она в последнее время возглавляла судебное преследование Шона “Diddy” Комбса», — говорится в сообщении телеканала.
Сообщается, что Коми, которая также является дочерью бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была уважаемым помощником прокурора США, который успешно вел судебное преследование Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Эпштейна. Сама прокурор также принимала участие в расследовании дела самого Эпштейна.
Возможная причина увольнения не называется.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.