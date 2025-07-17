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Капремонт в разрушенном взрывом доме под Новосибирском проводили 5 лет назад

Тогда ремонтные работы не затрагивали газоснабжение.

Источник: Без источника

В доме № 11 в поселке Красный Яр, который накануне был частично разрушен взрывом газа, капитальный ремонт проводили в 2017 году. Тогда, пять лет назад, работы затронули инженерные сети. В частности, были обновлены трубы горячего и холодного водоснабжения, а также водогазопроводные трубы отопления. Кроме того, отремонтировали кровлю. Об этом свидетельствует информация с сайта Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области.

А вот капитальный ремонт системы газоснабжения планировали провести в 2026—2028 годах по региональной программе. В этот же период собирались обновить канализацию, электроснабжение, подвал и фасад.

Напомним, что из-за взрыва газа в квартире на втором этаже рухнули перекрытия. В результате ЧП погиб мужчина и пострадала женщина.