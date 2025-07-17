Подросток на кроссовом мотоцикле врезался в автомобиль в Хабаровском крае

ДТП произошло вечером накануне, 16 июля, на проспекте Октябрьском, 2. Мотоцикл двигался в сторону проспекта Мира, не предоставил преимущество и врезался в автомобиль под управлением 34-летнего водителя, который ехал по улице Дзержинского.