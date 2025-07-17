Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на кроссовом мотоцикле врезался в автомобиль в Хабаровском крае

Пострадали 14-летний водитель и его пассажир.

Источник: РИА "Новости"

В Комсомольске-на-Амуре 14-летний подросток на кроссовом мотоцикле врезался в автомобиль «Тойота Витц», пострадали несовершеннолетний водитель и его 12-летний пассажир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло вечером накануне, 16 июля, на проспекте Октябрьском, 2. Мотоцикл двигался в сторону проспекта Мира, не предоставил преимущество и врезался в автомобиль под управлением 34-летнего водителя, который ехал по улице Дзержинского.

Водитель получил травмы, не требующие госпитализации, пассажир госпитализирован с травмой ноги. Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетними будет направлен в ПДН для профилактической работы с семьями, сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, ранее в Нанайском районе автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего.