В Ленобласти объявлена воздушная опасность

Российские системы ПВО не дремлют.
В Ленинградской области утром 17 июля объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Власти рекомендовали жителям воздержаться от пребывания на открытых пространствах и не приближаться к окнам до получения дополнительной информации.
ВСУ вновь атакуют регионы РФ. По данным Минобороны, за три часа были сбиты 40 вражеских дронов. В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома. В Белгороде в результате атаки погиб один мирный житель и ранены пятеро. Более полная информация — в трансляции URA.RU.