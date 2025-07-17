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В Ленобласти объявлена воздушная опасность

В Ленинградской области утром 17 июля объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Российские системы ПВО не дремлют.

В Ленинградской области утром 17 июля объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Власти рекомендовали жителям воздержаться от пребывания на открытых пространствах и не приближаться к окнам до получения дополнительной информации.

ВСУ вновь атакуют регионы РФ. По данным Минобороны, за три часа были сбиты 40 вражеских дронов. В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома. В Белгороде в результате атаки погиб один мирный житель и ранены пятеро. Более полная информация — в трансляции URA.RU.

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