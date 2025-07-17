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США обсуждают пошлины на российский палладий

Администрация США рассматривает возможность введения пошлин на импорт палладия из России. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. По его словам, новые меры могут быть приняты из-за ситуации на рынке палладия, где российский металл, по мнению американских законодателей, способствует снижению цен.

Из-за российского палладия в США сократили сотрудников.

Администрация США рассматривает возможность введения пошлин на импорт палладия из России. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. По его словам, новые меры могут быть приняты из-за ситуации на рынке палладия, где российский металл, по мнению американских законодателей, способствует снижению цен.

«Я бы представил многосторонний подход, предусматривающий введение пошлин на российский палладий», — заявил Майкл Ригас, отвечая на вопрос сенатора Стива Дэйнса от штата Монтана, передает ТАСС. Сенатор отметил, что из-за присутствия российского палладия на рынке и падения цен в Монтане были вынуждены уволить около 700 работников предприятий по добыче этого металла.

Высказывание президента США Дональда Трампа о намерении ввести 100-процентные вторичные тарифы на покупателей российских энергоресурсов в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней, не принесло ожидаемого эффекта. Несмотря на появление в интернете различных версий относительно причин такого шага со стороны республиканца, утверждения о стремлении нарушить отношения между Россией и Китаем не находят подтверждения. Данное решение представляет собой исключительно очередную попытку оказать давление и носит характер устрашения, напоминает телеканал 360.

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