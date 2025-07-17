США обсуждают пошлины на российский палладий

Администрация США рассматривает возможность введения пошлин на импорт палладия из России. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. По его словам, новые меры могут быть приняты из-за ситуации на рынке палладия, где российский металл, по мнению американских законодателей, способствует снижению цен.