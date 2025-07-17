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Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку Воронежа

Трое несовершеннолетних пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал глава области в телеграм-канале.

Повреждены четыре квартиры: в одной выбило оконную раму, разрушена не несущая стена, ещё в двух выбиты стёкла и повреждён фасад; в одной нарушена целостность остекления. Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения.

Всего силы ПВО над городом и пригородом уничтожили не менее пяти БПЛА, однако опасность атаки всё ещё сохраняется.

Ранее Life.ru рассказывал об отражении атаки трёх беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

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