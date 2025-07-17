Власти Колумбии заговорили о возможности покинуть НАТО

«Из НАТО мы должны выйти. Нет другого пути», — подчеркнул Петро, выступая перед участниками мероприятия, передает ТАСС. Он отметил, что Колумбия не может быть частью военного блока, чьи члены, по его словам, применяют оружие против мирного населения. «Мы не можем быть с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей. Они не армии свободы, они армии тьмы. Мы должны создать армию света с участием всех народов, которые захотят присоединиться», — добавил президент.