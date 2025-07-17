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Дальневосточная транспортная прокуратура расследует катастрофу Ми-8 под Охотском

Особое внимание уделяется соблюдению требований к организации полетов.

Источник: Росавиация

Магаданская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку обстоятельств крушения вертолета Ми-8, произошедшего вблизи поселка Охотск Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках расследования изучается документация авиакомпании-эксплуатанта ООО АПК «Взлет». Особое внимание уделяется соблюдению требований к организации полетов, подготовке летного состава и техническому обслуживанию воздушного судна.

По итогам проверки будет дана правовая оценка соблюдению всех обязательных норм и требований авиационной безопасности.

Напомним, катастрофа вертолета с пятью людьми на борту произошла 14 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями на склоне Хейджанской гряды в 130 километрах от Охотска.

Параллельно с прокурорской проверкой расследование причин происшествия ведет Межгосударственный авиационный комитет.