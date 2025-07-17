Дальневосточная транспортная прокуратура расследует катастрофу Ми-8 под Охотском

Магаданская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку обстоятельств крушения вертолета Ми-8, произошедшего вблизи поселка Охотск Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках расследования изучается документация авиакомпании-эксплуатанта ООО АПК «Взлет». Особое внимание уделяется соблюдению требований к организации полетов, подготовке летного состава и техническому обслуживанию воздушного судна.
По итогам проверки будет дана правовая оценка соблюдению всех обязательных норм и требований авиационной безопасности.
Напомним, катастрофа вертолета с пятью людьми на борту произошла 14 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями на склоне Хейджанской гряды в 130 километрах от Охотска.
Параллельно с прокурорской проверкой расследование причин происшествия ведет Межгосударственный авиационный комитет.