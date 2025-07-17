Силы ПВО сбили пять дронов над Воронежем, трое детей пострадали

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников (БПЛА) над Воронежем и пригородами, однако обломки одного из БПЛА упали на многоэтажный дом в левобережной части города. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних: два мальчика 16 и 12 лет с травмами головы госпитализированы, 16-летней девочке с резаными ранами рук и ног помощь оказали на месте.
Инцидент привел к повреждению четырех квартир: в одной разрушена несущая стена и оконная рама, в двух других выбиты стекла и поврежден фасад, в четвертой нарушено остекление. Часть жильцов была эвакуирована, для них организован пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы, власти предупреждают о возможных новых атаках, говорится в сообщении.
В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля сработала система ПВО. Как сообщают местные жители, в Ленинском районе города прогремело не менее четырех мощных взрывов. Очевидцы сообщили, что от ударных волн дрожали оконные стекла в домах, а в ночном небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, российские ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА.