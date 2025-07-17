Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: при атаке БПЛА на Воронеж пострадали трое подростков

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили в небе над Воронежем и пригородами областной столицы как минимум пять беспилотников.

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили в небе над Воронежем и пригородами областной столицы как минимум пять беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадали трое несовершеннолетних жителей региона, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что фрагменты одного из беспилотников попали в многоэтажку в левобережной части Воронежа.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Из-за падения обломков также были повреждены минимум четыре квартиры. В одной из них выбита оконная рама и разрушена не несущая стена, в двух — выбиты стекла и поврежден фасад, еще в одной — нарушена целостность остекления.

Жильцы одного из подъездов многоэтажки уже покинули свои квартиры — для них организуется пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы. В то же время в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских дронов погиб один человек, еще пять получили ранения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше