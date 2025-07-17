Послание с просьбой ребенка о помощи обнаружили в Приангарье

О записке сообщила в правоохранительные органы жительница Братска. По ее словам, сын нашел этот клочок бумаги на балконе.
Полицейские выяснили, кто мог бросить записку, — предполагается, что это девятилетняя девочка. Школьница, ее 18-летний брат и мама опрошены. Все они уверяют, что насилие в семье не практикуется, а посланий никто не писал.
«Полицейские организовали всестороннее разбирательство», — проинформировали в областном управлении МВД.
Сотрудники Следственного комитета тоже начали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональным коллегам представить доклад о результатах. Проверку поставила на контроль прокуратура.