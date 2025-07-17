Суд принял решение по делу о Симоньян и Собчак

Срок расследования дела продлен до 14 октября 2025 года, указано в судебных материалах.
Расследование по поводу покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлено до 14 октября 2025 года. Данная информация поступила на основе судебных материалов.
«Срок следствия по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений продлен до 14 октября 2025 года», — указано в документах. Информацию приводит ТАСС.
Фигурантами дела о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак являются несовершеннолетние, в том числе ученик восьмого класса, задержанные летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о российских журналистках и действовали по заданию СБУ, получая обещание денежного вознаграждения. Мера пресечения для одного из обвиняемых уже ранее была продлена судом до 14 октября 2025 года.