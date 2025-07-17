Суд принял решение по делу о Симоньян и Собчак

Фигурантами дела о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак являются несовершеннолетние, в том числе ученик восьмого класса, задержанные летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о российских журналистках и действовали по заданию СБУ, получая обещание денежного вознаграждения. Мера пресечения для одного из обвиняемых уже ранее была продлена судом до 14 октября 2025 года.