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Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили очередной беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Министерства обороны. Инцидент произошёл до того, как аппарат смог приблизиться к городу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр, подчеркнув, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Ранее Собянин сообщил, что система противовоздушной обезвредила два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы.

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