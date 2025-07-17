Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили очередной беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Министерства обороны. Инцидент произошёл до того, как аппарат смог приблизиться к городу.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр, подчеркнув, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Ранее Собянин сообщил, что система противовоздушной обезвредила два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы.