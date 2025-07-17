ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконную деятельность группы местных жителей, которые фиктивно оформляли договоры аренды и найма жилья, чтобы поставить на миграционный учет более тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан. Установлены жители Приморья, организовавшие схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды и найма жилых помещений», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), фигуранты арестованы, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, информирует УФСБ.