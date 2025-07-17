ФСБ выявила организаторов незаконной легализации иностранцев в Приморье

«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан. Установлены жители Приморья, организовавшие схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды и найма жилых помещений», — говорится в сообщении.