Во Франции шестилетний ребенок убил в роддоме младенца

Планировалось, что мать и ребёнок будут выписаны 11 июля. Перед выпиской женщина встретилась с врачом, чтобы получить необходимые документы, однако вскоре им позвонил заведующий отделением и попросил срочно приехать, сообщив, что «младенец упал во время игры с маленьким мальчиком».