Во Франции шестилетний ребенок убил в роддоме младенца

В больнице Жанны де Фландр в Лилле шестилетний мальчик случайно уронил новорожденную девочку на пол, в результате чего младенец скончался, сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Прокуратура начала расследование инцидента. Ребёнок родился недоношенным и 6 июля был переведён в отделение интенсивной терапии неонатологии, тогда как мать оставалась в родильном отделении.
Планировалось, что мать и ребёнок будут выписаны 11 июля. Перед выпиской женщина встретилась с врачом, чтобы получить необходимые документы, однако вскоре им позвонил заведующий отделением и попросил срочно приехать, сообщив, что «младенец упал во время игры с маленьким мальчиком».
Новорожденную нашли без сознания, и спустя четыре дня она умерла. По словам родственников погибшей, девочку уронили головой вниз на пол.
Шестилетний ребёнок, с которым играла девочка, был сыном пациентки того же отделения. Для установления причин смерти назначено вскрытие, которое состоится 17 июля.
Ранее сообщалось, что младенец погиб от ран через 2 недели после теракта в Брухине.
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