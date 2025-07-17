Жил один: стали известны подробности о погибшем после взрыва под Новосибирском

После взрыва в двухэтажном доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском спасатели обнаружили под завалами тело 42-летнего местного жителя. Напомним, что трагедия произошла накануне, 16 июля, также пострадала ещё одна женщина.
По свидетельствам соседей, погибший проживал один в квартире сестры, не работал и злоупотреблял алкоголем, но был спокойным, дебошей не устраивал. Об этом пишет Сиб.фм.
В день трагедии перед взрывом в подъезде ощущался запах газа, жильцы стучались к мужчине, но он не открыл дверь. Соседи также сообщили, что мужчина ранее высказывал суицидальные мысли.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что после случившегося в многоквартирном доме в посёлке Красный Яр следователи возбудили уголовное дело.