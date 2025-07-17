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Жил один: стали известны подробности о погибшем после взрыва под Новосибирском

По словам соседей, он злоупотреблял алкоголем, но не дебоширил.

Источник: Сиб.фм

После взрыва в двухэтажном доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском спасатели обнаружили под завалами тело 42-летнего местного жителя. Напомним, что трагедия произошла накануне, 16 июля, также пострадала ещё одна женщина.

По свидетельствам соседей, погибший проживал один в квартире сестры, не работал и злоупотреблял алкоголем, но был спокойным, дебошей не устраивал. Об этом пишет Сиб.фм.

В день трагедии перед взрывом в подъезде ощущался запах газа, жильцы стучались к мужчине, но он не открыл дверь. Соседи также сообщили, что мужчина ранее высказывал суицидальные мысли.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что после случившегося в многоквартирном доме в посёлке Красный Яр следователи возбудили уголовное дело.