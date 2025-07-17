Семья из трех человек утонула на реке Клязьма во Владимирской области

Спасатели обнаружили тела трех погибших на реке Клязьме в Петушинском районе Владимирской области. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в Telegram-канале пресс-службы министерства региональной безопасности.
Трагедия произошла 13 июля близ деревни Крутово. По данным ведомства, погибшими оказались муж, жена и их совершеннолетний сын 1992 года рождения. Тело мужчины в день происшествия обнаружил рыбак ниже по течению реки. 15 июля спасатели нашли тело женщины, 16 июля — тело сына примерно в 1,5 километрах от места трагедии.
Поисковые работы проводили сотрудники Собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области. Причины происшествия устанавливаются, говорится в сообщении.
С 11 по 13 июля в подмосковных водоемах утонули 17 человек. Помимо происшествий на воде, в минувшие выходные возникло 225 очагов в 35 субъектах страны. Сотрудники МЧС потушили более семи тысяч пожаров и сохранили жизнь 345 людям.