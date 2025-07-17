Семья из трех человек утонула на реке Клязьма во Владимирской области

С 11 по 13 июля в подмосковных водоемах утонули 17 человек. Помимо происшествий на воде, в минувшие выходные возникло 225 очагов в 35 субъектах страны. Сотрудники МЧС потушили более семи тысяч пожаров и сохранили жизнь 345 людям.