В Якутии эвакуировали более 100 человек из-за подтоплений

«Эвакуированы более 100 человек, в том числе 31 ребенок. Заблаговременно администрацией районов подготовлены девять ПВР. В них находятся 57 человек, в том числе 31 ребенок», — говорится в telegram-канале МЧС. Остальные пострадавшие от паводков разместились у родственников и знакомых.