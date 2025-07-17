В Якутии эвакуировали более 100 человек из-за подтоплений

В двух районах Якутии зафиксирован подъем уровня воды в реке Индигирка (архивное фото).
В Республике Саха (Якутия) сотрудники МЧС России продолжают работы по устранению последствий паводка, вызванного проливными дождями. К этому моменту с подтопленных территорий эвакуированы более 100 человек, из которых 31 — дети.
«Эвакуированы более 100 человек, в том числе 31 ребенок. Заблаговременно администрацией районов подготовлены девять ПВР. В них находятся 57 человек, в том числе 31 ребенок», — говорится в telegram-канале МЧС. Остальные пострадавшие от паводков разместились у родственников и знакомых.
Отмечается, что в Оймяконском и Момском районах на данный момент зафиксировано повышение уровня воды в реке Индигирка. По предварительным данным, в восьми населенных пунктах подтоплено 376 придомовых территорий, 93 жилых дома, а также два участка автомобильных дорог.
Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь местному населению. С помощью вертолета Ми-8 им доставляются предметы первой необходимости. Уже перевезено 2,2 тонны гуманитарного груза: индивидуальные продуктовые наборы, палатки, мобильные кухни, тепловые пушки, мотопомпы, фильтры для воды, генераторы, лодки и бензопилы. В ближайшее время планируется организовать вывоз маломобильных граждан и детей.
В регионе проводится постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки. В готовности находится дополнительная группировка спасателей министерства. В ликвидации последствий паводка задействовано более 200 специалистов и 59 единиц техники.