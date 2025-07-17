Рыбак выжил в схватке с крокодилом, ткнув рептилию в глаз

В Малайзии рыбак Деннис Карон сумел выжить после атаки крокодила в озере Маруди, информирует The Independent Singapore. Происшествие случилось во время лова рыбы совместно с братом и соседями, когда Карон нырнул в воду, чтобы высвободить зацепившуюся сеть.