В Белгородской области от сброса взрывчатки с БПЛА погибла женщина

Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
В Белгородской области из-за детонации боевой части украинского дрона погибла женщина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
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«В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в telegram-канале.
Он добавил, что дом, где жила погибшая, загорелся из-за детонации боеприпаса в беспилотнике. На место трагедии выехали пожарные.
Отмечается, что сегодня ночью за три часа средства ПВО сбили над Белгородской областью 29 дронов. Также БПЛА ликвидированы над Брянским и Липецким регионами, передает «Национальная служба новостей». За это время в белгородском селе Прицепиловка дрон нанес удар по частному дому, пострадал местный житель.