Жители Приморья организовали схему по нелегальному притоку мигрантов

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложение ввести новое условие для получения российского гражданства. Она предложила ввести обязательную уплату налогов мигрантом на сумму не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.