В американском Нью-Джерси из-за удара молнии погиб человек

В США в результате удара молнии по полигону для стрельбы из лука погиб человек. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на представителей полиции.
Происшествие случилось в штате Нью-Джерси, уточняет издание. В результате инцидента также пострадали еще 13 человек.
«Полиция сообщила, что один человек погиб и 13 пострадали в результате удара молнии на открытом стрельбище из лука в городе Джексон», — пишет газета.
Трагедия произошла вечером в среду, 16 июля.
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