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В петербургском Пулково ввели план «Ковер»

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Пулково временно запретили посадку и вылет самолетов.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в telegram-канале. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимают меры для поддержания безопасности.

Сегодня ночью временные ограничения были введены и в воздушной гавани Грабцево (Калужская область). По данным Росавиации, это также необходимо для обеспечения безопасности, передает RT.