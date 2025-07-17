В петербургском Пулково ввели план «Ковер»

В Пулково временно запретили посадку и вылет самолетов.
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в telegram-канале. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимают меры для поддержания безопасности.
Сегодня ночью временные ограничения были введены и в воздушной гавани Грабцево (Калужская область). По данным Росавиации, это также необходимо для обеспечения безопасности, передает RT.