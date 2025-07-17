В петербургском Пулково ввели план «Ковер»

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.